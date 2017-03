Dj Fabo. Cappato rischia fino a 12 anni di carcere

-Redazione– Ha scelto di stare dalla parte di dj Fabo, accompagnandolo in Svizzera per morire. O meglio, per aiutarlo a morire.

Perché è questo che Fabiano Antoniani (questo il vero nome di dg Fabo) aveva deciso.

Ora Marco Cappato, esponente di Radicali italiani e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, rischia fino a 12 anni di carcere. Perché è questo che prevede l’articolo 580 del codice penale italiano: “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio”.

La legge italiana fa distinzione tra interventi attivi (somministrare un farmaco letale) e passivi:

il caso di dj Fabo è diverso dall’interruzione volontaria delle cure, della respirazione forzata, di nutrizione e idratazione forzate, che riguardano i famosi casi Welby ed Englaro. In queste ultime vicende era stato lo stop alle terapie che tenevano in vita i pazienti a determinarne la morte, e questo, seppure tra mille polemiche e decine di sentenze dei tribunali, in Italia è consentito.

L’eutanasia, invece, è considerata un intervento attivo, senza il quale il paziente, seppure in condizioni drammatiche, soprvaviverebbe

. E questo attualmente in Italia costituisce reato e rientra nelle ipotesi previste e punite dall’articolo 579 (omicidio del consenziente) o dall’articolo 580 (istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale.