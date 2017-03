Duplice infanticidio a Trento. I bimbi massacrati a martellate, il padre suicida

-Redazione– Orrore a Trento: due fratellini sono stati trovati morti nel loro appartamento, il padre si sarebbe suicidato poco dopo, gettandosi in un dirupo.

A lanciare l’allarme è stata la madre dei due piccoli, di 4 e 2 anni e mezzo, che li avrebbe trovati senza vita all’interno dell’appartamento, un edificio residenziale nel quartiere delle Albere a Trento. Il magistrato di turno sta interrogando la donna in Procura.

Salva la sorella tredicenne dei due piccoli che al momento della tragedia non era presente nell’appartamento. La terza figlia della coppia si è salvata solo perché si trovava in gita con la scuola.

Immediatamente è partita la caccia al padre dei fratellini, un ex carabiniere, ricercato con l’elicottero. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato poco dopo le 14 in una scarpata, a Sardagna, a dieci minuti dalla città, in una zona di montagna.

Poco prima la sua auto era stata rintracciata nelle vicinanze.

L’uomo si sarebbe tolto la vita gettandosi da una roccia nelle vicinanze dell’Hotel Panorama, una struttura di Sardagna in stato di abbandono, dove le rocce scendono a picco verso la città.

Alcuni media locali riferiscono che il padre avrebbe ucciso i due fratellini a martellate, colpendoli violentemente al capo. L’ipotesi degli inquirenti è quella del duplice infanticidio e poi del suicidio dell’uomo che si era dato alla fuga a bordo del suo Suv Volvo.

La madre avrebbe riferito che questa mattina la coppia avrebbe dovuto firmare il rogito per l’acquisto di un appartamento. La donna ha raccontato che a un certo punto sarebbe uscita e avrebbe lasciato il marito a casa con i due figli. Quando è rientrata, ha scoperto che i due bimbi erano stati uccisi.

Secondo le prime ipotesi, quindi, alla base del gesto dell’uomo, potrebbero esserci stati problemi economici legati proprio all’acquisto dell’appartamento. Intenzione della famiglia sarebbe stato comprare un appartamento proprio a fianco di quello in cui abitavano già, un attico al terzo piano.