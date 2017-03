E lo sventurato sbiancò

-R.C.- L’antimafia “con la bava alla bocca”, sguaiata, becera, triviale, abbia il buon gusto di farsi una volta per tutte da parte, lasci il passo a chi per una critica garbata e costruttiva subisce attacchi violenti e frontali.

Basta delegare un’antimafia arroccata su una torre d’avorio che si arroga il potere e il diritto di decidere chi è buono e chi è cattivo, un’antimafia che ha il volto di un ultras accecato dal tifo, il volto di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo.

Fuoco alzo zero, per certi versi incomprensibile, per altri una guerra comprensibilissima, considerando l’area e le posizioni che questo fuoco l’hanno aperto.

E a questo punto sarebbe opportuno darsi una rinfrescatina alla memoria.

Giuseppe Sotile è il direttore di Livesicilia, sulle cui pagine hanno trovato ampio spazio gli articoli che hanno scatenato le feroci polemiche con Salvatore Borsellino. Sottile è stato in passato caporeattore e vicedirettore del Giornale di Sicilia, direttore-editore Antonio Ardizzone.

Le frequentazioni del padre di Antonio, Federico Ardizzone e il boss Michele Greco, erano cosa nota, così come le visite dei cugini Salvo al giornale.

Si era alla fine degli anni settanta, un cronista del GdS era stato assassinato, Mario Francese, un cronista di razza, profondo conoscitore della mafia palermitana, aveva scoperto che alla base del forte scontro interno mafioso c’erano soprattutto i soldi stanziati per la costruzione della diga Garcia e alcuni terreni erano dei cugini Salvo, legati al democristiano Salvo Lima.

Salvo Lima vicerè andreottiano in Sicilia, i potentissimi esattori Salvo, personaggi che ruotavano attorno al giornale diretto da Giovanni Pepi, Antonio Ardizzone e Giuseppe Sottile.

I colleghi di Mario Francese ricostruirono un periodo di forti tensioni, la notizia delle indagini a carico dei Salvo tenuta a lungo nel cassetto della scrivania, si parlò anche di sconti su cartelle esattoriali.

Ardizzone spiegò i suoi rapporti con Salvo Lima come di semplice natura istituzionale, mentre Sottile giustificava la sua frequentazione con Nino Salvo come finalizzata ad ottenere un’intervista esclusiva.

Va detto che anche Giovanni Falcone si occupò di Giuseppe Sottile e dei suoi rapporti con Ignazio e Nino Salvo, e a proposito riportiamo un brano del libro’Noi uomini di Falcone’ di Angiolo Pellegrini e Francesco Condoluci.

“Un’ultima cosa”, conclusi “Nel corso della telefonata (tra Nino Salvo, l’avvocato Vito Guarrasi e Pippo Cambria n.d.r.) più volte viene citato un giornalista che indicano come loro amico, una specie di fonte confidenziale. Probabilmente si tratta di un elemento che abbiamo già identificato: Giuseppe Sottile del Giornale di Sicilia.” Il giudice non commentò nemmeno stavolta. Disse solo che a breve lo avrebbe convocato per interrogarlo, poi mi ringraziò accennando un sorriso e ci salutammo. Dopo qualche giorno, Sottile era già nel suo ufficio. Il giornalista si mise subito sulla difensiva: Dottor Falcone, non capisco che chiarimento vuole da me. Io sono una persona perbene. Falcone non replicò. Accese il registratore e gli fece ascoltare i passaggi delle telefonate intercettate ai cugini Salvo in cui si parlava di lui, e altre conversazioni telefoniche che lo riguardavano direttamente. Sottile sbiancò, cercò di difendersi ma si perse dentro un garbuglio di improbabili giustificazioni”.

Comunque, incidenti di percorso e si arriva al processo Trattativa Stato-mafia, definito da Sottile “una carcassa che imbarca acqua da tutte le parti, un grande relitto che sprofonda giorno dopo giorno. Schiaffi e pugni ai masculi, ovvero ai pm del pool antimafia della procura di Palermo, Nino Di Matteo in testa, che “non si rassegnano neppure di fronte all’evidenza”.

Secondo Sottile il “processone” è una rappresentazione teatrale, scolastica dimostrazione di drammaturgia giudiziaria, probabilmente non rammentando la sentenza del 2012 al processo per le stragi del ‘93 le cui motivazioni lasciavano spazio all’immaginazione.

Secondo la Corte di Assise di Firenze presieduta da Nicola Pisano lo Stato avviò una trattativa con Cosa Nostra, una trattativa che “indubbiamente ci fu e venne quantomeno inizialmente impostata su un ‘do ut des’ per interrompere la strategia stragista di Cosa Nostra”.

“L’iniziativa – scrivevano i giudici – fu assunta da rappresentanti dello Stato e non dagli uomini di mafia”. Nella sentenza si leggeva infatti che “l’obiettivo che ci si prefiggeva, quantomeno al suo avvio, era di trovare un terreno d’intesa con ‘Cosa Nostra’ per far cessare la sequenza delle stragi”.

La trattativa, iniziata dopo Capaci, si sarebbe ben presto interrotta con l’attentato di via D’Amelio “forse per una sorta di ritirata di chi la conduceva (certamente il colonnello Mori, forse i livelli superiori degli apparati istituzionali) di fronte al persistere del programma stragista, laddove la trattativa avrebbe richiesto quantomeno un armistizio. Proprio per queste ragioni, l’uccisione di Borsellino resta nelle motivazioni e nella tempistica una variante anomala”.

Vito Guarrasi, Salvo Lima, Ignazio e Nino Salvo: se è questa l’antimafia preferiremmo prenderne le distanze e continuare ad appoggiare Salvatore Borsellino e Nino Di Matteo nelle loro battaglie, almeno respiriamo profumo di pulito e non, rubando il concetto a chi di Cosa Nostra è memoria storica puzza di “mentalità mafiosa”.

Gli unici a ringraziare la linea editoriale sposata da Giuseppe Sottile, a nostro sommesso parere, saranno i mafiosi e Cosa Nostra, separati con un doveroso distinguo.

Come si evince del resto anche dal processo trattativa, dove gli imputati non affiliati, spiccano, e rubiamo di nuovo, per mentalità mafiosa.