Egitto: isole ai sauditi, soldati per Assad

Il fronte sunnita che non c’è

-Monica Mistretta– C’è fermento nel Mar Rosso.

Tra porti in affitto, isole in saldo e vecchie dispute territoriali, i confini marittimi degli Stati nelle acque tra lo stretto di Babel Mandeb e quello di Suez, stanno diventando sempre più incerti.Alla fine di gennaio ufficiali egiziani hanno rivolto un accorato appello ai sauditi: fermare il Sudan che minaccia di ricorrere alla comunità internazionale per annettere la regione di Halayeb e Shalateenal confine meridionale dell’Egitto. Un’area di 20.000 metri quadrati sulla costa del Mar Rosso, da sempre rivendicata dai due Paesi e abitata da tribù che non si sentono né egiziane né sudanesi.

L’Arabia Saudita ha la possibilità di fare da mediatore: il Sudan sta combattendo in Yemen al fianco della coalizione saudita in cambio di consistenti aiuti economici. Ma tutto ha un prezzo. In cambio, re Salman bin Abdul-Aziz Al Saud chiede al presidente egiziano Abd al-Fattah al-Sisi di sbloccare la questione delle due isole di Tiran e Sanafir. Al-Sisi nell’aprile 2016 aveva preso un accordo: la sovranità delle due isole egiziane nel Mar Rosso, all’imboccatura del Golfo di Aqaba, sarebbe stata trasferita ai sauditi in cambio di sostanziosi aiuti economici. Poi la svolta: il 9 ottobre al Consiglio di Sicurezza dell’Onu l’Egitto votava a favore di una risoluzione russa sulla Siria. Il giorno dopo la società saudita Aramco informava l’Egyptian General Petroleum Corporation che tutti i rifornimenti di petrolio all’Egitto erano sospesi. Il 16 gennaio 2017 l’Alta Corte Amministrativa egiziana dichiarava non validi gli accordi di cessione delle isole di Tiran e Sanafir all’Arabia Saudita.

La reazione non si è fatta attendere: il 17 gennaio la stampa sudanese ha cominciato a parlare di una prossima mossa diplomatica del Paese per rivendicare il triangolo di Halayeb e Shalateen presso il Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Il colpo indiretto è arrivato dritto al bersaglio: il 26 gennaio al-Sisi ha approvato un piano di sviluppo saudita nel Sinai egiziano per un valore di un miliardo e mezzo di dollari. Nel piano è compresa la riapertura del caso della cessione delle due isole egiziane e la chiusura di ogni pretesa sudanese sulla regione di Halayeb e Shalateen.

A questo punto i rapporti tra Arabia Saudita e Egitto sembrerebbero ragionevolmente ripristinati, ma non è così. I conflitti in Medio Oriente hanno una caratteristica che li accomuna: l’incertezza dei fronti, insidiosamente fluidi. Presidenti e autocrati non giocano mai a un tavolo solo. Abd al-Fattah al-Sisi non fa eccezione: sulla Siria difficilmente siederà con i sauditi. Per il presidente egiziano il vero nemico non è Assad e tantomeno l’Iran, ma la Fratellanza Musulmana che è da sempre schierata contro il regime siriano. Nel novembre 2016 il quotidiano libanese as-Safiraveva parlato di unità militari egiziane in Siria in supporto al presidente Assad: diciotto piloti di alto livello e due generali. Non molto ma abbastanza per allarmare i sauditi. As-Safir aveva precisato che l’intervento egiziano al fianco dell’esercito siriano avrebbe avuto uno sviluppo nel gennaio 2017. Pochi giorni prima della soffiata di as-Safir, che non ha mai trovato conferma da fonti ufficiali egiziane, al-Sisi aveva pubblicamente dichiarato il suo supporto al regime di Assad. Un passo che lo avvicinava all’Iran e lo allontanava dai sauditi.

Con un azzardo, si potrebbe perfino sospettare che l’elezione a Gaza di Yahya Sanwar, personaggio vicinissimo all’Iran, potrebbe non essere dispiaciuta ad al-Sisi:meglio lui al comando di Gaza e al confine con il Sinai, che un uomo del braccio politicodi Hamas legato a doppio filo alla Fratellanza Musulmana. Meglio un uomo finanziato dall’Iran che uno gradito ai sauditi o, peggio, al Qatar, principale sostenitore della Fratellanza.

Adesso il presidente americano Donald Trump vuole creare un fronte che unisca i paesi arabi moderati per contrastare le ambizioni iraniane nella regione. Conta soprattutto sui due Stati sunniti più forti: Egitto e Arabia Saudita. Per conquistarli alla sua causa ha fatto sapere che si prepara a mettere la Fratellanza Musulmana sulla lista delle organizzazioni terroriste. Il progetto è ambizioso: sunniti moderati da una parte, sciiti ed estremisti dall’altra. Gli americani amano rendere le cose più semplici, fruibili. Mac’è da credere che saranno davvero pochi in Medio Oriente a condividere una visione così lineare.