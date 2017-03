Erdogan contro la Germania: “Da processare per terrorismo”

–Redazione– Tensione alle stelle, tra Berlino e Ankara. Secondo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, infatti, la Germania ”deve essere messa a processo per favoreggiamento del terrorismo”.

La dichiarazione, pesantissima, è scaturita a seguito della decisione delle autorità tedesche di vietare comizi dei ministri turchi a Gaggenau e Frenchen, in vista del referendum costituzionale previsto in Turchia il 16 aprile. I comizi, per lo meno quello previsto a Gaggenau, sono stati cancellati per motivi di sicurezza. Il timore, infatti, è che nella comunità dei turchi residenti in Germania si possano creare nuove spaccature con conseguenti disordini, com’era già accaduto in occasione del fallito golpe contro Erdogan, l’anno scorso.

Una decisione, comunque, che Erdogan ha considerato gravissima: le autorità tedesche ”permettono ai leader del gruppo fuorilegge del Pkk di tenere comizi, mentre impediscono ai leader turchi di rivolgersi alle loro comunità”, ha dichiarato, per poi ricordare un’altra occasione, sempre dell’anno scorso, in cui “Avrei dovuto partecipare a una manifestazione in videoconferenza, ma la Corte costituzionale tedesca in due ore ha preso una decisione, che è una cosa che non si è mai vista al mondo, e mi ha impedito di tenere un discorso”. Di contro, ha tuonato, ”Si sono collegati a Cemil Bayik da Kandil e gli hanno permesso di tenere un discorso” riferendosi a un leader del Pkk.