Etna. Esplode un cratere: feriti sei escursionisti

-Redazione- Alcuni escursionisti, che si trovavano nelle zone sommitali dell’Etna dove da due giorni è in corso una eruzione, sono rimasti feriti, sembrerebbe non gravemente.

Secondo le prime indiscrezioni l’incidente sarebbe avvenuto a causa di un’esplosione freato-magmatica, provocata dall’incontro della colata lavica, che si dirige verso la Valle del Bove, con un’abbondante sacca di neve presente in quella zona del vulcano sul versante meridionale del vulcano.

I sei escursionisti feriti sono stati trasferiti in elisoccorso negli ospedali di Catania e Acireale, ma non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto stanno operando i militari del soccorso alpino della guardia di finanza, quelli della forestale, la polizia e i volontari del soccorso alpino civile.

L’incidente è avvenuto lontano dalle piste da sci.