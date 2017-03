Futurismo, colori e altra arte sotto la Mole

Le mostre d’arte di primavera a Torino

-Elena Romanello – Senza Manet a Torino, emigrato a Milano per motivi che ai più continuano a restare misteriosi, sotto la Mole ci si può consolare con mostre d’arte di interesse non certo solo locale, pronte a svelare vari aspetti della creatività di ieri e di oggi.

Palazzo Accorsi in via Po 59 continua la sua indagine sulla pittura italiana tra Otto e Novecento presentando fino al 18 giugno la mostra Dal futurismo al ritorno dell’ordine: pittura italiana del decennio cruciale 1910-1920. Il percorso espositivo, curato da Nicoletta Colombo, presenta oltre settanta dipinti che raccontano gli anni Dieci del Secolo breve, particolarmente ferventi in termini di avanguardie artistiche. Si parte dai futuristi storici, con le opere di Marinetti, Boccioni, Balla, Carrà, Severini, Russolo, Depero, si passa al Primitivismo di Carrà, Soffici, Garbari, poi al Secessionismo italiano con Casorati, Moggioli, Trentini, Rossi, Ferrazzi, Chini, Lionne, Oppo, per arrivare alla fine alle sperimentazioni metafisiche di De Chirico, Carrà, Morandi, de Pisis e al cosiddetto Ritorno all’ordine con cui i vari Casorati, Soffici, Funi, Guidi recuperarono l’antico mediato dalle moderne sperimentazioni. Come sempre, i quadri proposti in mostra sono per lo più provenienti da collezioni private per cui poco visti in giro prima.

La GAM e il Castello di Rivoli si dividono, fino al 23 luglio, L’emozione dei colori nell’arte, con in esposizione quadri dal Settecento ad oggi provenienti da Musei internazionali come il Reina Sofia di Madrid, il Centre Georges Pompidou di Parigi, il Paul Klee Zentrum di Berna, il Munchmuseet di Oslo, lo Stedelijk Museum di Amsterdam, la Tate Britain di Londra, la AGNSW Art Gallery of New South Wales di Sydney, la Dia Art Foundation di New York, la Paul Guiragossian Foundation di Beirut. La mostra ripercorre la storia, le invenzioni, l’esperienza e l’uso del colore nell’arte, partendo delle due diverse posizioni di Isaac Newton, che vedeva i colori come effetto di onde magnetiche, e di Wolfgang Goethe, che guardava invece all’importanza della percezione individuale, e affrontando l’uso del colore da svariati punti di vista, filosofico, biologico, antropologico e quello neuroscientifico. In mostra ci sono opere di artisti come Turner, Manet, Klee, Kandinsky, Munch, Matisse, Delaunay, Warhol, Fontana, Boetti, Paolini, Hirst, Otobong Nkanga, Atsuko Tanaka, Shōzō Shimamoto, Anish Kapoor e altri, con rappresentanza di tutti i continenti e varie epoche.

Il Museo del cinema indaga invece, tra la Mole Antonelliana e la Bibliomediateca Mario Gromo, la stagione del pittorialismo italiano, la fotografia d’arte portata avanti in Italia in particolare da Riccardo Peretti Griva con tecniche precise di ricerca che ne fecero un’espressione paragonabile a quella della pittura. La mostra è di scena fino all’8 maggio prossimo.