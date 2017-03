Gaza: chi ha ucciso Mazen Faqha?

-Monica Mistretta– A Gaza in questi giorni non si parla di altro.

Venerdì 24 marzo quattro proiettili alla testa hanno ucciso Mazen Faqha, esponente delle brigate Al-Qassam, braccio armato di Hamas.

L’omicidio è avvenuto a Tel Al Hawa, a sud di Gaza City. Secondo quotidiani locali, gli assassini sarebbero due e avrebbero sparato con un silenziatore: entrambi sono svaniti nel nulla senza lasciare traccia. Una cosa non semplicissima in una striscia di terra che in alcuni punti è larga poco più di qualche chilometro.

In un comunicato ufficiale le brigate Al-Qassam hanno dichiarato di considerare Israele “totalmente” responsabile dell’omicidio. “Totalmente” perché a Gaza molti sospettano che gli esecutori materiali non siano israeliani e che i servizi nemici si sarebbero avvalsi di collaboratori locali.

“Hamas e il suo braccio militare considerano Israele e i suoi collaboratori responsabili di questo deprecabile crimine”, avrebbe dichiarato Iyad al-Bozum, un portavoce del ministero dell’Interno di Gaza. Mahmoud al-Zahar, uno dei massimi esponenti di Hamas, ha parlato dell’arrivo di un poderoso “giro di vite” contro i collaboratori. Sulla stessa linea anche Khalil al-Haya, vice del nuovo leader di Gaza, Yahya Sinwar, che ha puntato il dito contro Israele, a suo dire il solo beneficiario della morte di Faqha.

Nessuno, al momento, ha rivendicato l’omicidio.

Nelle ore successive Hamas ha chiuso il valico di Erez, l’unico attraverso il quale le persone possono varcare il confine che separa la Striscia di Gaza da Israele Una mossa inusuale che conferma il timore che gli assassini cerchino rifugio altrove. Il valico è stato parzialmente riaperto lunedì 27 marzo, ma resta ancora inaccessibile a tutti gli uomini dai 15 ai 45 anni.

Insolito anche un altro divieto che ha colpito i pescatori di Gaza: Hamas non ha permesso a nessuno di uscire in mare.

Secondo il racconto del quotidiano palestinese ‘Al-Quds’, Mazen Faqha sarebbe stato ucciso nel suo garage mentre rientrava a casa a Tel Al Hawa, nei pressi della costa. Il suo corpo è stato ritrovato un’ora e mezza dopo. Hamas avrebbe controllato le videocamere di sicurezza della zona nel tentativo di individuare gli esecutori dell’omicidio, per ora senza risultato. Il quotidiano arabo Al Hayat sostiene che gli assassini siano arrivati a Gaza dal mare.

Mazen Faqha, 38 anni, era originario di Tubas, nei pressi di Jenin in Cisgiordania.

Era stato uno dei protagonisti della seconda Intifada. Nel 2002 aveva guidato la cellula che aveva compiuto l’attacco suicida contro un autobus a Meron, nel nord di Israele, uccidendo nove persone e ferendone altre 40. Arrestato nel 2003, era stato condannato a nove ergastoli. Nel 2011 era stato rilasciato e deportato a Gaza in seguito a uno scambio di prigionieri, il cosiddetto “accordo Shalit”: tra gli esponenti di Hamas liberati insieme a lui c’era anche Yahya Sinwar, l’attuale leader di Hamas nella Striscia.

Nel frattempo, nella notte tra domenica e lunedì, un altro importante esponente politico di Hamas, Rafat Nassif, è stato arrestato in Cisgiordania, a Tulkarem. Secondo quotidiani israeliani l’arresto di Nassif e di altri 13 esponenti di Hamas arriverebbe in concomitanza con le elezioni interne del movimento islamico e i lavori per la stesura di un nuovo statuto politico.

Ma Nassif era stato rilasciato dalla prigione solo un mese fa: per quale ragione è stato nuovamente arrestato?

Dopo il rilascio nel 2011, a Gaza Mazen Faqha aveva fondato un quartier generale per le operazioni in Cisgiordania sotto la supervisione di Saleh al-Arouri, storico leader di Hamas attualmente in esilio in Qatar. Il quartier generale aveva il compito di organizzare cellule terroristiche, reclutare aspiranti suicidi e lanciare attacchi terroristici in Israele. Faqha faceva parte del ramo militare di Hamas, Nassif di quello politico: entrambi operavano in Cisigiordania.

Nel corso dell’arresto di Nassif sono state confiscate ingenti quantità di denaro che i servizi di intelligence israeliani sospettano fossero destinate a incentivare aspiranti terroristi a compiere attacchi.

Anche se Israele non fosse responsabile dell’assassinio di Faqha, è chiaro che è in corso un tentativo di ridimensionamento delle attività di Hamas in Cisgiordania. Con ogni mezzo. Un ridimensionamento certamente voluto da Israele ma probabilmente gradito anche all’Autorità Nazionale Palestinese, che sta faticosamente cercando di arrivare a nuove elezioni locali entro la prima metà del 2017.

Resta da vedere cosa accadrà a Gaza nei prossimi giorni: molti sono pronti a scommettere che le prime vittime della caccia ai “collaboratori” saranno proprio gli uomini di Fatah, legati al governo dell’Autorità Palestinese in Cisgiordania.