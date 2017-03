“Ho rotto il femore a un’anziana per allenarmi”: primario ortopedico del Pini arrestato

–Redazione– Il medico Norberto Confalonieri, responsabile di Ortopedia e Traumatologia all’ospedale Gaetano Pini di Milano è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione e turbativa d’asta.

Secondo l’accusa, infatti, avrebbe sponsorizzato l’acquisto di protesi e in cambio avrebbe ottenuto soldi e inviti a convegni e programmi tv per i suoi rapporti con dipendenti delle aziende Johnson & Johnson e B. Braun.

Come se non bastasse, il professionista è anche indagato per lesioni su alcuni pazienti. Si stanno infatti compiendo accertamenti su danni fisici subiti da almeno tre suoi pazienti, operati privatamente da Confalonieri con la tecnica della «navigazione chirurgica computerizzata». Alcuni pazienti sarebbero poi stati costretti a rioperarsi, in regime pubblico, al Pini.

Le intercettazioni sono agghiaccianti: «Eh l’ho rotto – spiega, per esempio, il primario, riferendosi al femore di una donna 78enne – Gli ho fatto la via d’accesso bikini, per allenarmi. Oggi ho fatto una vecchietta per allenarmi no!» .

L’anziana doveva quindi esser rioperata. E lui, in un’altra intercettazione, spiega, ridendo:«Invece dei punti gli ho messo una cerniera, così la apro più facile». In un’altra telefonata domanda un posto letto per l’anziana: «Ho bisogno di un posto letto per domani se riesci a farlo perché ho rotto un femore a una paziente della San Camillo e devo rifarlo se riesci a farmi anche una stanza singola». E in un’altra telefonata ancora esprimeva le sue preoccupazioni: «Se va in mano ad un altro collega sono finito».