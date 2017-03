I costi dell’Air Force Renzi

-Redazione– Costa oltre 76mila euro al giorno, ma l’A340-500, meglio conosciuto come «Air Force Renzi», il gigante dei cieli che l’ex presidente del Consiglio volle fortemente e che fu preso da Alitalia in leasing, 50 milioni di euro, nell’arco di un anno ha volato solo 13 volte.

Ogni volta sul velivolo extralusso erano di servizio 20 persone, tutte retribuite e, nei momenti di sosta, ospitate negli alberghi a spese dello Stato. I voli in questione dovrebbero essere inseriti sul sito della presidenza del Consiglio, ma stranamente non risultano, come non sono riportati quelli fatti dal capo del governo, che invece, per trasparenza nei confronti dei cittadini, dovrebbero essere resi noti.