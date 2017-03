–Maurizio Di Gioia– Ancora una volta il fascino del vampiro colpisce nel segno. Ancora una volta queste carismatiche creature della notte riescono a essere protagoniste di storie, avventure o di un gioco. In Annalise, arrivato alla sua seconda edizione, il sensuale predatore è in cerca di nuove vittime. Ma se solitamente in questo genere di giochi il mostro è affidato se non a uno o più giocatori almeno al master, in questo caso le sue azioni saranno determinate dai comportamenti delle vittime.

Per quanto il vampiro sia il motore del gioco, le emozioni e l’evoluzione dei tratti psicologici e comportamentali dei personaggi saranno al centro dell’attenzione. E’ attraverso la maturazione e la presa di coscienza che si potrà arrivare al confronto finale.

Annalise è un gioco non facile da affrontare. Viste le sue caratteristiche, che lasciano in mano ai partecipanti tutti gli elementi, serve che ogni giocatore sia abbastanza navigato e che nessuno abbia la tendenza a prevaricare gli altri bensì a contribuire a una sorta di equilibrio precario che deve risultare continuo e costante. Se questi elementi venissero meno, il risultato verrebbe falsato e il meccanismo oleato mancherebbe di quella fluidità che il gioco richiede per rendere tutto scorrevole e coinvolgente.

Proprio per cercare di rendere tutto così sciolto le regole sono semplici e ben spiegate all’interno del volume. Accanto a queste si sviluppa un racconto elaborato sotto forma di diario che aiuta a comprendere meglio l’ambientazione e a scivolare all’interno dell’incubo infernale dei personaggi. Lo scopo ultimo di Annalise non è però vincere contro la creatura della notte ma capire come questa sia riuscita a influenzare i nostri personaggi e come questi si siano comportati sia di fronte alle difficoltà del passato che a quelle del presente.

Titolo: Annalise

Editore: Narrattiva