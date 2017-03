Il Festival dell’Oriente. Viaggio tra cultura e sapori dell’Asia

–Maurizio Di Gioia– Il fascino dell’oriente continua a suscitare una forte attrazione nei confronti dell’occidente, come dimostra anche il successo dell’ormai consolidato Festival dell’Oriente, un appuntamento itinerante che attraversa le principali città del Belpaese. Di fatto è una sorta di ponte che collega queste due profondamente diverse realtà, trasformandosi in un punto d’incontro dove ci si può immergere tra i sapori e i profumi di tutta l’Asia, dove scoprirne la cultura, gli abiti tradizionali e l’artigianato locale.

Camminare tra i corridoi della manifestazione è un po’ come percorrere migliaia di chilometri in pochi minuti, è come attraversare una cartina geografica tridimensionale che si arricchisce di un’esperienza sensoriale: l’odore inebriante delle nuvole d’incenso, la precisione dei dettagli delle maschere tibetane, i delicati tessuti ricamati nel comporre kimoni, i gustosi sapori delle prelibatezze tipiche o le incantevoli musiche che accompagnano l’esplorazione.

Un viaggio tra arte e cultura in cui ammirare le esposizioni di bonsai, quelle di vestiti tradizionali nipponici e coreani, dove cimentarsi nel disegno di una canna di bambù attraverso la tecnica del Sumi-e: il Festival dell’Oriente riesce a immergere il visitatore in un incrocio di mondi. Non solo l’oriente incontra l’occidente ma anche il commerciale incontra il culturale: incantevole sedersi ad assistere allo spettacolo dei tamburi giapponesi, così come carico di significato è la vestizione del kimono o denso di emotività la musica di una canzone popolare o le movenze di un ballo tradizionale.

Il Festival è però anche un viaggio tra le arti marziali, quest’anno ubicate in un padiglione a loro dedicato così da offrire uno spazio ben delineato ma allo stesso tempo rischiando un eccessivo isolamento dal resto della manifestazione. Come l’anno precedente c’è attenzione anche per il salone del benessere, un ambiente dove prendersi cura del proprio corpo e del proprio spirito, tramite oli, massaggi, tecniche di rilassamento e metodi di purificazione.

L’esperienza finale non può che essere positiva, un piccolo scorcio d’Asia che scivola nello Stivale per offrire quello che non è neanche un antipasto delle culture orientali, una sorta di assaggio per far solamente crescere l’appetito di scoprire e di comprendere.