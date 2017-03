Il ministro Poletti: “Meglio giocare a calcetto che mandare curriculum”

-Redazione- “Il rapporto di lavoro è prima di tutto un rapporto di fiducia. È per questo che lo si trova di più giocando a calcetto che mandando in giro dei curriculum“.

Parola di Giuliano Poletti, il ministro del Lavoro che ha incontrato gli studenti dell’istituto Manfredi Tanari di Bologna.

Parole che, come successo altre volte in passato, hanno scatenato le reazioni dei social network.

In circa un’ora e mezza di colloquio, Poletti ha risposto “senza rete” alle domande degli studenti sull’alternanza scuola-lavoro. Anche dando suggerimenti pratici ai ragazzi. Sulle possibilità di impiego a Bologna il ministro ha avuto parole incoraggianti. Quella bolognese una “realtà con una grande presenza di imprese. Questo è un territorio dove non si fa solo un mestiere”, sottolinea. In Emilia-Romagna “abbiamo gente che viene da tutto il mondo per vedere la Ducati, la Lamborghini, la Maserati e la Ferrari”.



Poletti ha spiegato di prediligere gli incontri di questo tipo per farsi un’idea più completa dell’efficiacia delle misure prese a Roma (“se ci stai troppo a lungo finisce che pensi di essere un fenomeno”) e si è soffermato anche sulle difficoltà affrontate dagli studenti durante le loro esperienze lavorative in orario scolastico. Ad esempio a chi ha vissuto in maniera non felicissima gli stage perché finito a fare operazioni manuali ripetitive il ministro fa notare che “se vai in un bar ti fanno fare un caffè”. Ma soprattutto, le esperienze compiute fuori dalle mura della scuola non sempre danno risultati palesi e immediate. “Intanto vedi un mondo“, fa notare il ministro.