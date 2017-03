Il Pd lo querela e Grillo nega di avere a che fare con il suo blog

–Redazione– Beppe Grillo c’entra con il blog che porta il suo nome? Secondo i suoi avvocati, non esattamente. E lo scrivono, a chiare lettere, in una memoria difensiva presentata a seguito di una denuncia da parte del Pd.

La storia è semplice: il tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi, aveva denunciato, tempo fa, il leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, per un post pubblicato nel 2016, riferito allo scandalo petrolio in Basilicata. In tal post, rilanciato sui profili social del M5s, si citava “un meccanismo perfetto ai danni dei cittadini. Tutti collusi. Tutti complici. Con le mani sporche di petrolio e denaro. Ora si capisce perché il PD ed il governo incitano illegalmente all’astensione sul referendum delle trivelle”. E per Bonifazi fu diffamazione, da parte del leader del Movimento.

La memoria difensiva, però, racconta una storia diversa: secondo gli avvocati, Grillo “non ha alcun potere di direzione sul blog”. E non solo: secondo quanto si legge, neanche«è responsabile, né gestore, né moderatore, né direttore, né provider, né titolare del dominio del blog né degli account Twitter, né dei tweet e Facebook e non ha alcun potere di direzione né di controllo sul blog né sugli account twitter e Facebook e tanto meno di e su ciò che ivi viene postato».

E, in fondo, è tutto vero: il dominio del blog venne registrato nel 2001 da Emanuele Bottaro, attualmente titolare. A gestirlo, invece, è la Casaleggio Associati. Di fatto, ufficialmente, Grillo non ne ha alcun diritto, anche se porta il suo nome, anche se in diversi documenti ufficiali il blog viene definito “organo ufficiale” del Movimento, anche se lo stesso ex comico ha dichiarato più volte di essere il “leader politico del Movimento 5 Stelle”. A fronte di ciò, il Corriere della Sera ha ipotizzato che il sistema con gestore e proprietario diverso dallo stesso Grillo, serva per evitare processi a quest’ultimo.

Il quale, mentre sui social spopolavano i post in cui si riportavano alcuni stralci della memoria difensiva -pubblicati da Bonifazi stesso- ha deciso di rispondere alle critiche. Proprio sul suo blog: “Il Blog beppegrillo.it è una comunità online di lettori, scrittori e attivisti a cui io ho dato vita e che ospita sia i miei interventi sia quelli di altre persone che gratuitamente offrono contributi per il Blog.

Il pezzo oggetto della querela del Pd era un post non firmato, perciò non direttamente riconducibile al sottoscritto. I post di cui io sono direttamente responsabile sono quelli, come questo, che riportano la mia firma in calce.”

“Nessuno scandalo, nessuna novità”, prosegue. “Se non il rosicamento del Pd per aver per il momento perso la causa, cosa che Bonifazi ha scordato di dire. Nessuna diffamazione. Nessun insulto. Semplice informazione libera in rete. Maalox?”