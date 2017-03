Il presidente-imprenditore che non mira al profitto

-Elisabetta Cannone– L’economia di mercato ha le sue regole, anche piuttosto ferree.

Una di queste, per esempio, è quella di fare profitto dalle vendite. Un dato tanto evidente, anche a chi vende in proprio magari su internet, da sembrare perfino banale.

Eppure accade che non sia così. Prendiamo il caso strano di un imprenditoria che sia anche presidente di una squadra di calcio che milita in serie A e che a un certo punto questo presidente, dopo vari annunci nel tempo, decida di vender la squadra.

Forse all’inizio in pochi ci credevano, magari perché a darne notizia è un personaggio che ha più ex allenatori esonerati e poi ripresi, ri-esonerati e poi ripresi che Liz Taylor ex mariti.

Eppure alla fine è successo. Ma trattandosi di persona eccentrica, la vendita risulta alquanto curiosa e fuori dagli schemi. Già, perché l’imprenditore che vende la squadra di serie A, sebbene quest’ultima non stia brillando per risultati positivi in campionato, fa una scelta che lascia spiazzati. Vende agli arabi? Agli americani? Ai cinesi? Agli indiani, ai coreani insomma a imprenditori che provengono da paesi emergenti con forti economie e capitali, tanti, da investire?

No no. Il presidente vende la squadra a un connazionale, un italiano poco più che trentenne, uno di quelli che la nostra politica definirebbe un “bamboccione”. Allora si immagina il nome di qualche giovane rampollo di ricca famiglia che cerca di farsi strada, uno finanziariamente solido o magari uno che s’è fatto da sé?

Ancora una volta la risposta è un sonoro no. Perché l’acquirente appartiene a una società finanziaria che prima di essere intercettata con sicurezza passa un po’ di tempo, visto che se ne rintracciano diverse con nome simile su internet.

Strano caso davvero, quello che il presidente mette in campo. Ma magari ha una lungimiranza imprenditoriale che manca ai più.

Anche perché di esempi nostrani di vendite di squadre di serie A ce ne sono diversi: dalla Roma di Sensi, al Milan dei Berlusconi, passando per l’Inter dei Moratti. Tutte squadre con le quali i vecchi proprietari hanno cercato di fare un affare, come è giusto e prevedibile che sia se si è imprenditori.

E allora si torna sempre allo strano caso del presidente di prima, alias Zamparini patron del Palermo Calcio, che vende sì la squadra ma ne resta consulente.

Una strana storia, intricata, in cui non mancano le domande: ad esempio il costo dell’operazione liquidata con un colorito “sono ca..i miei” che il presidente, ormai tecnicamente ex, da come risposta in conferenza stampa.

Che senso ha una conferenza stampa in cui si firma un foglio, senza che ci sia oltretutto la presenza anche solo formale di un notaio, per un cambio del genere? Perché un evento mediatico e quindi pubblico se poi a ogni domanda su dettagli economico- finanziari dell’operazione ci si trincera dietro un lapidario confidentialy? Perché parlare di cambio quando di fatto Baccaglini al momento si ritrova a dirigere lo stesso organigramma dell’era Zamparini?

E chi è davvero Baccaglini?

C’è già chi segnala, ad esempio, che dopo l’annuncio dell’acquisto, la sua pagina biografica su Wikipedia risulti protetta, e sempre nel giorno della conferenza stampa della successione alla carica di presidente, il sito della società finanziaria di cui fa parte e fino a quel momento fermo, sia stato aggiornato solo con gli auguri per il neo presidente. Baccaglini, peraltro, risulterebbe lo stesso che Zamparini ha conosciuto la scorsa estate durante gli incontri con un altro imprenditore italo-americano, tal Frank Cascio, sempre per la cessione della squadra.

Galeotto fu quell’incontro?

Insomma domande su domande che alimentano dubbi nei tifosi di una squadra fortemente amata da tifosi non solo ultrà, ma anche tanti professionisti noti in città che si chiedono cosa ci sia davvero dietro questa cessione.

Che la scelta di Baccaglini, proprio per il suo passato, possa distogliere l’attenzione e puntare sul colore anziché sui fatti?