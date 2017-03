Il Presidente olandese Eurogruppo: “Il Sud Europa spende tutto in donne e alcol”

-Redazione- “I Paesi del Nord Europa hanno dimostrato solidarietà con i Paesi colpiti dalla crisi dell’euro. Io come socialdemocratico do importanza alla solidarietà, ma non possono spendere tutti i soldi in liquori e donne – Schnaps und Frauen, ndr – e poi chiedere solidarietà“.

Al presidente olandese dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, sono bastate queste parole, rilasciate alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, per sollevare un polverone di polemiche a Bruxelles, dove i socialisti europei si chiedono se il politico sia ancora adatto a ricoprire il suo incarico.

Nell’intervista pubblicata dalla Faz, Dijsselbloem ha accusato i Paesi del Sud dell’Europa che hanno subito di più la crisi di scialacquare i propri soldi. Dichiarazioni giudicate “vergognose” dal presidente del gruppo S&D nell’Europarlamento Gianni Pittella, che si chiede “come possa una persona che ha queste convinzioni essere ancora considerato adatto ad essere presidente dell’Eurogruppo”.

Per Pittella, il politico laburista (alle prese con una difficile riconferma dal momento che il Pvda, il suo partito, è crollato al 5,7% nelle ultime elezioni) ha usato “argomenti discriminatori contro i Paesi del Sud Europa. Non ci sono scuse per l’utilizzo di un simile linguaggio, specialmente da parte di qualcuno che è considerato un progressista“. E “non è la prima volta che Dijsselbloem esprime opinioni che sono apertamente in contrasto con la linea della famiglia progressista”, conclude.

A puntare il dito contro il presidente dell’Eurogruppo, anche l’ex premier Matteo Renzi: “Il Presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, ha perso una ottima occasione per tacere – scrive in un post su Facebook – In una intervista a un quotidiano tedesco si è lasciato andare a battute stupide, non trovo termine migliore, contro i Paesi del sud Europa a cominciare dall’Italia e dalla Spagna. Penso che gente come Dijsselbloem, che pure appartiene al partito socialista europeo anche se forse non se ne è accorto, non meriti di occupare il ruolo che occupa. E prima si dimette meglio è. Per lui ma anche per la credibilità delle istituzioni europee”.

