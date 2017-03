Il quotidiano La Sicilia rifiutò il necrologio di Beppe Montana

-Redazione- C’è stata una scelta precisa nel 1985 della direzione del quotidiano La Sicilia di non pubblicare il necrologio per il terzo trigesimo dalla morte di Beppe Montana.

Luigi Montana, il padre del commissario ucciso dalla mafia, lo fa mettere nero su bianco che c’è stato un rifiuto da parte “del vicedirettore Coniglione e del direttore Mario Ciancio Sanfilippo“.

Un caso che all’epoca finì nelle testate nazionali de L’Unità e de La Repubblica e che sono una parte consolidata del processo a carico di Mario Ciancio Sanfilippo accusato di concorso esterno all’associazione mafiosa.

I fratelli Dario e Gerlando Montana, difesi dall’avvocato Goffredo D’Antona, si sono costituiti nel procedimento penale.

Prevista la discussione delle difese dell’editore e direttore del primo quotidiano cartaceo catanese e dopo potrebbe arrivare la decisione del Gup Loredana Pezzino sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dai pm Antonino Fanara e Agata Santonocito. Un secondo countdown per Mario Ciancio, che già lo scorso anno ha dovuto affrontare l’attesa di una decisione da parte del Gup. La Giudice Bernabò Di Stefano lo ha prosciolto, ma la sua sentenza di non luogo a procedere perché “il fatto non costituisce reato” fu impugnata dalla Procura e dai Montana in Cassazione. Il ricorso fu accolto dalla Suprema Corte e l’udienza preliminare si è nuovamente aperta.