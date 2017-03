La Massoneria è un’invenzione giornalistica

-Giuseppe Barcellona– Uomini incappucciati, incontri segreti, nomi impronunciabili, simboli metafisici, riti satanici, la massoneria tra miti e leggende, nulla di più falso.

Chiunque può iscriversi ad una loggia, per continuare una tradizione familiare, perché portato da un amico, semplicemente per curiosità, ed i fini ufficiali delle logge sono rispettosi di ogni legge della Repubblica Italiana, ma negli anni probabilmente alcune di queste organizzazioni registrate ufficialmente e munite di appositi albi molti dei quali fruibili on-line ha subito l’infiltrazione di elementi che hanno deviato il regolare corso delle società massoniche modificandone i fini.

Chi sono i massoni, che cosa fanno, hanno realmente interferito nella storia del paese ma soprattutto è lecito per i funzionari pubblici (magistrati, forze dell’ordine, docenti universitari, medici) che hanno delle responsabilità civili ed hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana fare parte di altre associazioni che impongono per l’affiliazione una nuova obbedienza?

Se lo chiede il deputato PD Davide Mattiello che all’indomani delle indagini su ndrangheta, mafia e massoneria propone di rafforzare la legge Anselmi vietando ai dipendenti pubblici ogni affiliazione.

Intanto i gran maestri disobbediscono alla Commissione Antimafia non consegnando i registri come avrebbero dovuto fare entro l’ 8 febbraio e qui si apre uno scenario ancora tutto da decifrare.

Politici compromessi fino al collo iscritti a logge di mafiosi e camorristi, appalti, favori, connivenze, la solita “merda” italiana ben lontana dall’alone di leggenda che da sempre ha spirato sulla massoneria.

Dunque niente riti satanici, niente massoni ebrei alla conquista del mondo nelle loro società segrete in cui si presentano al cospetto l’un dell’altro incappucciati e si baciano le natiche vicendevolmente e poi si strofinano il naso invocando satana, niente nomi segreti e parrucconi ispirati dal mito della vendetta di Sion verso la riconquista di tutto ciò che è stato tolto ai giudei che ad ogni riunione invocano giustizia cantando “ucci, ucci sento odor di cristianucci”, niente foto di pontefici bruciate o imbrattate dell’urina dei confratelli riuniti in cerchio dietro un falò tracciando in terra col sangue di un gallo sgozzato una stella a cinque punte tipo brigate rosse.

Niente giuramenti solenni che il signore Iddio ti possa fulminare o le tue carni possano bruciare se tradirai mai questa loggia, forbice carta e pietra, che il diavolo ti pigli se una parola di quello che diciamo oserai dirla a qualcuno o scriverla da qualche parte, fratelli, confratelli, sangue del mio sangue uniti per la vita e oltre, illuminati di tutte le terre, uomini pensanti, la creme della creme della società una elite di raffinatissimi signori dediti ad opere benefiche, popolo eletto dei miei stivali.

Nossignori, niente di tutto questo; secondo chi indaga dietro potrebbe esserci la mafia e la politica, ammesso che esista una differenza perché parrebbe che la sotto, nello scantinato è tutto un mangia mangia, altro che nobilissimi ideali, si parla di affari, appalti, nomine, favori e quant’altro.

La massoneria, mito, leggenda o squallida realtà?