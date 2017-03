La seconda stagione di Gotham

–Maurizio Di Gioia– Gotham, la serie televisiva ambientata nell’universo narrativo di Batman, continua a godere di grande successo. Merito del mix che amalgama la popolarità della storia e dei suoi protagonisti, il punto di vista innovativo, l’attento lavoro di creazione sia della trama che dei personaggi, un cast di attori di tutto rispetto.

Questo serial si distacca notevolmente dalle altre contemporanee produzioni legate alla casa editrice Dc, il publisher che pubblica le avventure dell’uomo pipistrello ma anche di altri supereroi come Superman o Wonder Woman, sia per le atmosfere completamente differenti, sia per l’ambientazione, che ha luogo quando Bruce Wayne è ancora un bambino che ha da poco perso i genitori. Se proprio dovessimo trovare qualcosa di vagamente somigliante dovremmo scomodare il buon vecchio Smallville, con cui Gotham condivide alcune idee di base ma da cui si distacca notevolmente percorrendo binari completamente diversi in termini di sviluppo.

Il protagonista della storia non è infatti il giustiziere che cela la figura del noto miliardario, bensì un giovane ispettore Gordon, costretto a confrontarsi non solo con la criminalità locale ma anche con tutti quei villain che iniziano a tessere trame e intrighi tra le strade della metropoli. La corruzione, i compromessi, la difficoltà di fermare la malavita restando nella legalità sono il pane quotidiano per gli agenti di Gotham.

Quando si affronta un’opera di questo tipo, dove lunghi decenni di avventure a fumetti hanno delineato delle linee guida e degli avvenimenti noti al grande pubblico e ricchi di intrecci complessi, diventa essenziale decidere se distaccarsi o meno dalla continuity tradizionale. Farlo significa potersi muovere liberamente tra i personaggi, modificarli secondo le proprie esigenze, impostarli in maniera differente o magari semplicemente ucciderli senza troppe remore. Significa anche poter dar vita a colpi di scena altrimenti difficili da inserire.

La seconda stagione della serie televisiva offre una storia più complessa e articolata della prima, capace di convincere maggiormente e di coinvolgere lo spettatore lungo tutte le puntate. A impreziosirla ci pensa il cofanetto bu-ray che la Warner Bros ha immesso sul mercato dell’home video; questo infatti offre oltre alle classiche puntate anche un notevole quantitativo di contenuti speciali, per una durata complessiva che supera l’ora e mezza. Un modo avvincente per approfondire la genesi e l’evoluzione dei diversi personaggi, in particolare Oswald, per scoprire di più su Alfred, il maggiordomo di casa Wayne, ma anche assistere a un apprezzabile retroscena della famosissima fiera di San Diego.

Titolo: Gotham st. 2

Distributore: Warner Bros