La Somalia muore nell’indifferenza generale

–Redazione– La Somalia è in ginocchio.

L’annuncio, drammatico, arriva da Save the Children, che spiega come il Paese stia ormai “morendo”.

E le cifre, a dimostrazione, sono agghiaccianti: 6 milioni di persone hanno urgente bisogno di aiuto, 3 milioni soffrono di gravi carenze alimentari, 370 mila bambini sono in condizione di «malnutrizione acuta e severa», l’intera popolazione sopravvive a stento.

«Tutti i dati indicano che una nuova carestia è alle porte della Somalia e che si annuncia assai peggiore di quella del 2011, quando morirono 250 mila persone» ha dichiarato a La Stampa, l’humanitarian director di Save the Children, Daniele Timarco.

«Le famiglie, che in buona parte vivono di pastorizia, stanno svendendo il bestiame già decimato e mangiano i semi dei prossimi raccolti, vale a dire che consumano le riserve del presente ma anche del futuro».

Per far fronte alla situazione, peggiorata dalle epidemie e dalle malattie -colera e polmonite in primis- le Nazioni Unite hanno richiesto 800 milioni di dollari per fronteggiare l’emergenza. Finora, però, ne sono stati raccolti meno della metà.