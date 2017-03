La traversata dei disperati attraverso gli occhi di un italiano

–Maurizio Di Gioia– E’ facile parlare di immigrazione. E’ facile anche parlare di questioni tanto lontane di cui si legge spesso sui giornali, si ascolta in radio o si vede in televisione. Ma non è affatto facile avere coscienza di quello che è il vero fenomeno, di quello che succede realmente nel tragitto che unisce le coste dell’Africa del Nord a quelle dell’Italia meridionale, passando attraverso la nevralgica isola di Lampedusa.

Non è neanche facile capire bene quei fenomeni dove i numeri sono talmente imponenti da sommergere tutto e tutti, dove la singola vita, la singola esperienza, viene a sparire, goccia in un oceano di mare.

Emma-Jane Kirby, reporter inglese, ha scritto un romanzo ispirato a una storia vera. L’Ottico di Lampedusa (Salani Editore) è una testimonianza raccolta sul campo dell’isola siciliana capace di tramutarsi in un libro. A raccontarla è un ottico arrivato a vivere nella remota cittadina siciliana, un uomo che sa quanto sia importante vedere le cose dalla giusta prospettiva, che sa quanto un punto di vista possa distorcere la realtà.

Durante un viaggio in mare, con lo scopo di godersi un po’ di piacevole tranquillità, sente un grido. E’ l’inizio della rivoluzione, il momento in cui il mondo che lui conosceva non sarà più lo stesso. Il grido che implora aiuto, che chiede salvezza per quarantasette persone in mezzo a chissà quanti morti. Un grido che sarà impossibile dimenticare per tutto il resto della vita.

Titolo: L’ottico di Lampedusa

Autore: Emma-Jane Kirby

Editore: Salani