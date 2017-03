L’adattabilità del Cypher System

–Maurizio Di Gioia– Quando si parla di giochi di ruolo, solitamente si pensa a un prodotto ben delineato sia sotto il profilo del genere che dell’universo narrativo. Alcuni titoli hanno però deciso di puntare unicamente sul sistema di gioco, sulle regole da impiegare durante le sessioni, così da consentire ai giocatori di cimentarsi con qualunque tipologia di avventura: si tratti di un classico fantasy, di una futuristica fantascienza o di uno spaventoso horror, questi meccanismi cercano di essere il più generici possibile. L’unico vero limite diventa la fantasia del giocatore.

In questa categoria si annovera anche il Cypher System, un prodotto che si basa sui dadi a venti facce, ma che richiede anche un dado classico da sei ed eventualmente un dado dieci. Pubblicato in Italia dalla Wyrd Edizioni, consta di un volumone cartonato di pregevole fattura grazie all’impiego di una carta ricercata capace di risaltare le illustrazioni a colori che accompagnano la lettura. La sua struttura e l’impaginazione rendono il volume di quasi quattrocento pagine facile anche da consultare all’occorrenza.

Il Cypher System si basa su dinamiche semplici. Restando molto sul vago e senza approfondire i singoli aspetti, il master assegna un livello di difficoltà alle azioni che i giocatori intendono svolgere e questi, per superarle, dovranno impiegare le abilità dei propri personaggi unite al lancio di dadi. A complicare la situazione ci pensa il narratore che, in certe occasioni, può optare per inserire alcuni ostacoli aggiuntivi: l’interessato potrà in questo modo acquisire un punto esperienza per sé e darne uno a un compagno di gioco; in caso che intenda invece evitare la complicazione dovrà spendere un punto già in suo possesso. Con l’aumentare dei px i personaggi si evolveranno e cresceranno.

Una peculiarità interessante è la presenza dei Crypto: si tratta di oggetti a utilizzo singolo dai poteri più svariati che possono essere adoperati durante l’avventura in molteplici modi, talvolta addirittura con impieghi alquanto imprevedibili e unici.

Da sottolineare anche la procedura di creazione del proprio personaggio: con il Cypher System ogni pg si basa su tre elementi distinti, divisi in tipo, descrittore e focus. La varietà di scelte è tale che è possibile personalizzarli con un ventaglio di opzioni davvero notevole.

In neanche quattrocento pagine il gioco sviluppa tutte le proprie principali potenzialità, dimostrandosi ben adattabile alle varie ambientazioni. Di fatto si tratta di un sistema intelligente e ben strutturo che viene utilizzato anche da giochi tematici, come l’apprezzato Numenera o come il cugino Strange. A garantire la qualità del prodotto ci pensa Monte Cook, uno che di giochi di ruolo ne mastica alquanto…

Titolo: Cypher System

Editore: Wyrd Edizioni