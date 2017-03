Lago Maggiore. Frana sulla strada, muore un motociclista

–Redazione– Un motociclista svizzero è morto quest’oggi, dopo esser stato travolto da una frana, sulla statale 34 del Lago Maggiore, vicino a Cannero. Feriti anche due automobilisti.

La vittima, un 68enne del Canton Ticino, è morto dopo esser stato trasportato in elisoccorso in ospedale. A colpirlo, grossi massi staccatisi dalla parete della montagna sotto cui corre la statale, da due anni soggetta a lavori per la messa in sicurezza.

Sul luogo dello smottamento sono al lavoro vigili del fuoco e forze dell’ordine oltre a personale del 118. La strada che collega Verbania al confine con la Svizzera è stata chiusa.