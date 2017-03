Lara Comi: 126 mila euro alla mamma perchè a Bruxelles si sentiva sola

-Redazione– C’è anche l’euparlamentare di Forza Italia Lara Comi tra i deputati di Strasburgo che dovranno restituire parte dei fondi ricevuti per rimborsi spese o stipendi destinati ai collaboratori.

Nel suo caso 126 mila euro circa, per aver assunto sua madre come assistente nel 2009, proprio l’anno in cui: “fu introdotto il divieto – ha raccontato a Repubblica – Fino al 2009 il regolamento dell’Eurocamera lo consentiva. Ero giovane, avevo solo 26 anni, non conoscevo nessuno a Bruxelles e avevo bisogno di una persona di fiducia. Mia madre – ha aggiunto – è insegnante di italiano. Mi preparava i discorsi, seguiva la mia agenda. Si è messa in aspettativa non retribuita per aiutarmi”.

«Una tegola sulla testa», commentano i vertici del Ppe, «una notizia che ci ha colto di sorpresa ».

Eppure – nonostante filtri anche l’ irritazione di Silvio Berlusconi – dopo un giro di rapide consultazioni, viene deciso che Comi continuerà ad essere vicecapogruppo dei popolari visto che l’ abuso non riguarda i fondi del gruppo, ma della direzione finanziaria del Parlamento.