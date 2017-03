Lascia il figlio in auto e va in discoteca: arrestato

-Redazione– Lascia il figlio di 12 anni in macchina per andare in discoteca e viene arrestato.

Protagonista della vicenda un autotrasportatore 35enne residente in provincia di Cuneo.

L’uomo, dicendogli di dormire sul sedile posteriore della Fiat Mondeo, ha abbandonato il ragazzino in un parcheggio isolato di Santena per andare a ballare nel locale ‘Amanecer’.

I carabinieri hanno notato l’auto chiusa a chiave con il motore acceso e il bambino all’interno. Intorno alle 3.30 hanno rintracciato l’uomo, che è stato messo agli arresti domiciliari.

Il piccolo è stato affidato alla zia paterna.