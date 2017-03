Laura Boldrini chiede un minuto di silenzio per le vittime di Londra: dall’Aula un coro di fischi

-Redazione– Solita ‘malafigura’ da parte di politici prevenuti e poco attenti.

Un attimo prima di indire la votazione finale sul dl terremoto, la presidente della Camera Laura Boldrini dice: «Ora dobbiamo fare una commemorazione…».

Ma in tanti, spazientiti, non la lasciano finire e urlano «noo e fischiano!», probabilmente non avendo capito che si stavano per ricordare le vittime di Londra.

Boldrini reagisce duramente: «Chiedo rispetto», dice la presidente della Camera, che dopo inizia la commemorazione, chiusa da un minuto di silenzio e da un corale applauso dell’Assemblea.