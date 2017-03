L’ex iena Paul Baccaglini nuovo patron del Palermo

-Redazione- L’ex Iena Paul Baccaglini è il nuovo presidente del Palermo.

L’imprenditore italo-americano ha conosciuto Zamparini l’anno scorso in occasione della trattativa con Frank Cascio, altro imprenditore interessato al Palermo. “Paul e il suo fondo – dice la società – hanno manifestato, dopo la rinuncia di Cascio, interesse per la acquisizione del Palermo Calcio e la realizzazione degli impianti sportivi. Con Baccaglini è stato raggiunto un accordo contrattuale in cui il membro fondatore e rappresentante di Integritas Capital, ha concordato – tramite società che lui indicherà entro il 19 aprile – l’acquisto del 100% delle quote del Palermo Calcio, il cui trasferimento dovrà avvenire entro il 30 aprile. Baccaglini ha assicurato un programma con la copertura finanziaria per lo sviluppo del progetto sportivo, legato a quello tecnico, per la costruzione del nuovo stadio e del centro sportivo.

“Le ambizioni di Paul Baccaglini sono quelle di portare il Palermo in Europa e Champions League. Intanto costruirà lo stadio e il centro sportivo, che oggi è fondamentale”.

Maurizio Zamparini commenta così la nomina di Paul Baccaglini a presidente del Palermo calcio. “Baccaglini – ha specificato l’ormai ex presidente rosanero a margine dell’assemblea elettiva della Figc in corso a Fiumicino – sarà un presidente importante, è una persona molto intelligente e di spettacolo. Uno giovane che si afferma così nel campo della finanza è di grande valore. Sarà domenica a vedere la partita, io sono dietro di lui e lo sostengo”.

Con il passaggio di proprietà, Zamparini resterà al Palermo nelle vesti di consulente: “Loro vengono dalla finanza e non conoscono bene il mondo del calcio – specifica – Hanno chiesto a me di fare il loro consulente e basta, io non voglio avere nessun ruolo. Lo farò molto volentieri aiutandoli a creare una struttura, come oggi hanno Roma e Inter e come avrà anche il Milan”.