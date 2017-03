Limitless, da film a serie televisiva

–Maurizio Di Gioia– Ispirata all’omonimo film del 2011, Limitless è una serie televisiva composta unicamente da una stagione di ventidue puntate, ciascuna delle quali della durata di circa quarantacinque minuti.

Brian Finch è un ventottenne che ancora non è riuscito a dare una direzione precisa alla propria vita. Preso dallo sconforto del momento prova una nuova droga, la Nzt-48, sostanza che per le dodici ore successive all’assunzione consente di spingere al massimo le capacità cerebrali. L’utilizzo della stessa ha però un grave effetto collaterale che può essere fermato unicamente grazie alle iniezioni di un prodotto in mano esclusivamente al senatore Edward Morra: un rapido consumo del corpo che porta a una precoce morte. In cambio di queste punture, Brian dovrà lavorare come consulente per l’Fbi, pronto a ricambiare le cortesie del politico non appena gli verrà richiesto di farlo.

A unire il serial alla pellicola cinematografica ci pensano sia il personaggio di Edward Morra che l’interprete: Bradley Cooper. Accanto a lui, nel cast, Jack McDorman (Shameless), Jennifer Carpenter (Dexter) e Hill Harper (Csi:Ny).

Gli episodi di Limitless hanno uno sviluppo sia verticale che orizzontale: da una parte la risoluzione del caso di turno, dall’altra l’evoluzione della trama di fondo che vede la maturazione del protagonista, l’evoluzione dei rapporti con amici e parenti, nonché una lenta messa a fuoco del misterioso ruolo del senatore.

Non avendo riscosso grande consenso, la Cbs non ha rinnovato la produzione per una seconda stagione. Se da una parte Limitless non brilla certamente per originalità, dall’altra presenta alcune interessanti idee nonché delle scelte registiche piacevoli: si pensi allo sdoppiamento di Brian quando deve ragionare su questioni particolarmente complesse o ai suoi sogni a occhi aperti relativamente ad arresti e operazioni di polizia.

La versione che la Universal propone sul mercato dell’home video offre un cofanetto semplice ma con un buon reparto video, capace di risaltare le scelte stilistiche, su tutte l’impiego di colori carichi e forti nei momenti successivi all’assunzione della droga, così come il reparto audio ha una buona resa attraverso il Dolby Digital 5.1, capace di risultare chiaro e brillante. I contenuti speciali sono buoni, con oltre quaranta minuti di extra che coprono gli spot televisivi, gli approfondimenti sullo stile e sui personaggi, i legami tra il serial e il lungometraggio, nonché le papere sul set.

Titolo: Limitless

Distributore: Universal