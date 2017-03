Lo Voi al veleno su Di Matteo: “La notorietà è un valore effimero”

-Redazione- Il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi scrive una mail a tutti i suoi magistrati, non ne cita mail il nome ma si evince perfettamente che il riferimento è Antonino di Matteo.

La missiva esprime un semplice concetto, peraltro condivisibile “non esistono magistrati di serie A e altri di serie B. E la “notorietà effimera” scaturita da alcuni processi non è certo “un valore”.

L’addio a Palermo del dottor Di Matteo non è stato certo privo di polemiche, lo stesso pm aveva pubblicamente dichiarato “Non ero più messo nelle condizioni di lavorare a tempo pieno su inchieste delicatissime che richiedono un impegno totalizzante… sono stato costretto a conciliare la delicatezza di certi impegni come quello del dibattimento sulla trattativa con la necessità di occuparmi di una massa di procedimenti su piccoli furti, truffe e reati comuni. Questa situazione non poteva continuare all’infinito”.

L’obiettivo di queste pesanti esternazioni era il suo capo, Francesco Lo Voi, cui spetta l’organizzazione degli uffici della procura, il quale ha colto la palla al balzo per esprimere solidarietà a quei magistrati che si occupano di reati minori e non di indagini e processi che “assurgono agli onori della cronaca”.

Ogni riferimento al processo trattativa Stato-mafia, nel quale Nino Di Matteo è il principale sostenitore dell’accusa, è fortemente voluto.