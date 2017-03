Londra, attacco a Westminster: 5 morti

–Redazione-Un anno esatto dopo gli attentati di Bruxelles, il terrorismo torna a colpire, stavolta a Londra. Un’auto ha infatti investito una dozzina di passanti sul ponte di Westminster, a poca distanza dal Parlamento inglese. Subito dopo, un uomo è sceso dalla vettura e si avventato contro contro gli agenti in servizio all’esterno della Camera dei Comuni.

Il bilancio, temporaneo, è di cinque morti: l’attentatore, un agente e tre civili. Oltre a questi, si contano 40 feriti, tra i quali una giovane bolognese, curata e subito dimessa, e una donna di Roma che sarebbe stata sottoposta a intervento chirurgico.

Resta comunque il mistero sull’identità dell’attentatore. Inizialmente i media avevano indicato come killer Abu Izzadeen, giamaicano molto vicino al terrorismo islamico, ma l’uomo, in realtà, si trova in prigione e non può esser stato lui. Al momento, Scotland Yard, ha sostenuto di aver accertato l’identità dell’attentatore, senza però rivelarla.