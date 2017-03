L’ultima provocazione dell’Islam: “La Madonna sposa di Maometto”

–Redazione- Secondo l’ex viceministro egiziano delle Fondazioni religiose e della predicazione, Salem Abdul Galili, nell’alto dei cieli ci sarebbe “la” Vergine per eccellenza, la Madonna, sposata con il Profeta Maometto.

“Il nostro profeta Maometto pace e benedizione siano su di lui sarà sposato con Maria in paradiso”, avrebbe detto Salem Abdul Galili accreditando i detti raccolti da Ibn Kathir.

Come fa notare Libero, l’idea di un matrimonio tra Maria madre di Gesù e Maometto non sarebbe da considerare “platonica”, visto che come “fa notare Raymond Ibrahim sulla rivista statunitense Front Page, il termine con il quale in arabo si definisce il matrimonio indichi ‘relezioni sessuali legali’ e sia privo di ogni connotazione romantica o platonica”.

Anzi: si tratterebbe proprio di una sorta di sottomissione della Madonna, madre del Cristianesimo, al Profeta dell’islam. “E nel caso specifico – scrive Libero – rappresenta anche un’allegoria volgare delle pretese di predominio dell’islam sul cristianesimo”.