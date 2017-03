Mafia Capitale. Carminati: “Orgoglioso di essere fascista”

-Redazione– ”Sono un vecchio fascista degli anni ’70, sono contento di essere così, di essere quello che sono”.

Lo ha detto Massimo Carminati, in collegamento in videoconferenza dal carcere di Parma, nella nuova udienza del maxiprocesso di ‘Mafia Capitale’. Gremita come non mai l’aula bunker di Rebibbia, dove l’esame dell’ex Nar è iniziato in ritardo per problemi audio nel collegamento con Parma.

Nel corso dell’esame Carminati ha aggiunto: ”Mi offendo quando mi dicono che sono dei servizi segreti”, per poi affermare: ”Se non ci fossi stato io questo processo sarebbe stata una cosa ridicola. Questo processo l’ho fatto io”.

L’ex Nar ha quindi negato di aver conosciuto l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno. ”Non ho mai conosciuto Alemanno, né dentro né fuori dal carcere – ha spiegato Carminati – né il suo braccio destro Lucarelli, dei quali non ho nessuna stima. A quei tempi gente come Alemanno non la mettevamo con fascisti come noi. Alemanno aveva scelto una strada istituzionale. Sarebbero successe scaramucce, litigate, niente di grave per noi”.

”Nel mondo di sotto se fai una cosa vieni pagato – ha sottolineato – nel mondo di sopra sono tutti dei ‘sola’. Il ‘Mondo di sotto’ è molto più semplice. Venivo da un mondo diverso, da un mondo dove siamo molto più onesti. Abbiamo tre comandamenti ma li rispettiamo, le anime belle di sopra ne hanno dieci ma non ne rispettano neanche uno”. Poi riferendosi alla teoria del ‘mondo di mezzo’, l’ex Nar ha aggiunto: ‘Quattro chiacchiere al bar sono diventate una filosofia…”.

Riferendosi poi alla ‘fama mediatica’ creata dal libro, poi film e serie, ‘Romanzo criminale’ di Giancarlo De Cataldo e ‘Suburra’ di De Cataldo-Bonini, Carminati ha commentato: ”Tutti mi rompevano le palle con sto’ ‘Nero’ di ‘Romanzo criminale’ e con questo ‘Samurai’. Tutti mi prendevano per il cu…, lo dico in inglese! La storia del sanguinario, del Nero. Dicevano: ‘che c’è Scamarcio?‘”.

”Sulle tangenti di Finmeccanica – ha continuato Carminati – siamo alle leggende metropolitane. Non sono mai stato coinvolto in queste vicende, tutti hanno escluso un mio coinvolgimento. A parte che se uno mi dà i soldi per portarli a qualcun altro sbaglia perché quei soldi me li tengo in tasca”.

”Ho parlato con Buzzi della preoccupazione che questi pedinamenti potessero essere riferiti alla mia amicizia con Iannilli (coinvolto nell’inchiesta Finmeccanica ndr). Ma che io fossi ‘pagatore’ di Finmeccanica escludo di averlo detto. Se fosse stato vero, nonostante la mia amicizia con Buzzi, non lo avrei mai detto”.

“Mai avrei potuto minacciare Riccardo Mancini, siamo amici”, si è poi difeso. ”Io penso che Alemanno l’aveva scaricato – ha aggiunto – Il sindaco lo sacrifica, e lui si fa fregare dal sindaco, questa è la nostra percezione dell’inchiesta sulla Breda Menarini Bus nella quale fu coinvolto Mancini. Ma di certo a me della Breda Menarini Bus non me ne poteva fregare niente, dell’arresto mi ha avvisato Buzzi, nessun altro”.

”In cooperativa parlavo solo con Buzzi e per la parte economica con Paolo Di Ninno. Mai avuto rapporti con altre persone in cooperativa. Il lavoro per me era Buzzi, non ero organico alla cooperativa . Quando non c’era Buzzi, io aspettavo fuori non entravo neanche in cooperativa, mi prendevo tre quattro caffé alla macchinetta”, ha continuato.