Marchionne annuncia: “La Panda via da Pomigliano, non la faremo in Italia”

–Redazione- “Oggi non cambiamo nulla, la fabbrica produce bene. Certo la futura Panda non la faremo lì, non la faremo in Italia. Con tutto il rispetto Pomigliano sa fare di meglio”.

Le parole dell’Ad di Sergio Marchionne, dal salone dell’auto di Ginevra, indicano la decisione di spostare altrove la produzione della Panda.

Il cambiamento è previsto per il 2019-2020.

Marchionne ha anche commentato l’operazione Psa-Opel, parlando di “un buon accordo, un passo nella giusta direzione, bisogna trovare il modo di ridurre i costi di produzione”.

Quindi, il manager ha riferito che non ha parlato “con nessuno di Gm” su questo accordo. Marchionne resta convinto che “mettere insieme tutti questi business è fondamentale, senza dimensione finiremo per avere margini sempre pi bassi e non sarà possibile avere business sano e produttivo”.

Quanto alle possibili trattative per un’intesa, ha evidenziato: “Non chiudo mai nessuna porta, anche se è impossibile chiudere la porta con General Motors perché non si è mai aperta. Potrei riprovare e bussare a una porta qualsiasi e lo farei se fosse giusto per il business.