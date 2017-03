Mario Adinolfi: “gli appartenenti a Magistratura Democratica andrebbero arrestati”

-Redazione– Ora Mario Adinolfi attacca la magistratura, accusandola di aver attuato un vero e proprio golpe legittimando la stepchild adoption, ribaltando, a suo dire, l’ordinamento giuridico italiano, per mera ideologia.

L’ultracattolico leader del Popolo della famiglia ritiene gli appartenenti alla corrente di Magistratura Democratica responsabili di tali nefandezze e ne invoca l’arresto.

“Un atto premeditato” tuona Adinolfi, che parla di congiura ordita dai giudici comunisti in combutta con la lobby gay, calpestando “La volontà popolare democraticamente espressa” e chiama a raccolta il Popolo della Famiglia per costruire “una rete di resistenza e dare un pugno su questo piano inclinato dove la democrazia non conta nulla”.