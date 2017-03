Mario Monti: “Io ho salvato l’Italia”

-Redazione– “Renzi parla molto, che è positivo, ma ascolta poco, il che è male. Dovrebbe tenere presente quello che tutti sanno: i tassi di interesse erano molto più alti quando governai io, rispetto a quelli del governo Renzi. Se si sono abbassati, lo si deve in prima misura a Mario Draghi e poi al sottoscritto che ha fatto pressioni alla Merkel e agli altri per far sì che Draghi potesse muoversi”.

Così, senza vergogna, Mario Monti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo.

Il loden, insomma, continua a rivendicare il fatto di aver salvato l’Italia.

La stessa Italia che ha lasciato sotto a un cumulo di macelleria sociale.