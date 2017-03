Meningite il rischio e-PD-mia

-Giuseppe Barcellona– Non vi allarmate, non esiste, non è mai esistito, probabilmente non esisterà mai una epidemia di meningite nel nostro paese, il gran parlare dei vari TG che hanno bombardato l’opinione pubblica per mesi e mesi era del tutto ingiustificato, ma aveva un fine subdolo che il lettore attento potrà cogliere leggendo questo articolo.

Dato che esiste nel nostro paese una stampa serva della “glebalizzazione”, cioè al servizio delle multinazionali ed al contempo avente come scopo la riduzione in schiavitù dei popoli (in questo caso quello italiano), quello che vi propongo è un articolo interattivo, dove ognuno si può creare sulla base dei fatti una idea propria.

Cominciamo dunque una mera elencazione di fatti, ognuno trovi la conclusione più credibile.

Nel 2013 il PD sale al governo, immediata la nomina di una dozzina di dirigenti apicali nonostante la RAI abbia già circa trecento profili dirigenziali di così alto profilo.

L’influenza delle scelte di questi dirigenti nella RAI ed il loro elevato ingaggio determinano polemiche in parlamento; Renzi impone il canone in bolletta.

La RAI comincia la strategia del terrore con una raffica di servizi e notizie inerenti una presunta epidemia di meningite assolutamente ingiustificata come testimoniato da numerosi scienziati.

Sull’ondata emozionale di tale strategia viene approvato in parlamento il “piano nazionale vaccini”, un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di vaccini previsto nel nuovo piano finanziato con 99 milioni nel 2017 e di quasi il 100% in più a partire dal 2018.

Ecco come la stampa influenza l’opinione pubblica ed orienta le scelte economiche di un paese.

Le multinazionali dei farmaci brindano, ma chi sono costoro e che rapporti hanno col governo?

Una delle maggiori società in questo settore è la CHIMICA RECORDATI della quale nel 2006 alcuni manager erano già stati arrestati per corruzione; uno dei manager delle RECORDATI è Carlo Russo.

Carlo Russo è amico di Tiziano Renzi, il suo nome viene fuori dalla recente inchiesta che riguarda la CONSIP.

Il padre dell’ex premier si difende dicendo che non ha mai preso soldi; ma voti e consensi contano?

E’ tutto collegato, dalla sostituzione dei vertici RAI, alle notizie false sulla meningite, al conseguente finanziamento del piano vaccini e dulcis in fundo scopriamo i rapporti tra imprenditoria e politica con finanziamenti milionari a fare da corollario.

Ognuno rifletta su quanto ha letto e si crei un’opinione, non aspettate che qualcuno ve lo dica, certe verità nessuno le scriverà mai.