Migranti. Approvata la legge che tutela i minori non accompagnati

–Redazione– La Camera dei deputati ha approvato, questa mattina, con 375 sì e 13 no, il ddl sulle disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Il provvedimento, in terza lettura a Montecitorio, non ha subito ulteriori modifiche e, dunque, è legge. In esso, soprattutto, si stabilisce che “i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea”. Non possono pertanto esser respinti.

E mentre il mondo plaude per quella che viene definita una “scelta di civiltà”, dalla quale prendere esempio, le destre (Lega Nord ha votato contro, Forza Italia e Fratelli d’Italia si sono astenuti) si definiscono critiche riguardo il ddl: “A fronte di quasi 26mila minori non accompagnati, il fatto che più di 1 su 4 fosse irreperibile alla fine dello scorso anno non può non preoccupare”, ha infatti sostenuto, in Aula il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. “Quando si sancisce la impossibilità assoluta di respingimento per i minori non accompagnati, senza peraltro avere la possibilità di accertarsi che si tratti di minorenni, viene il sospetto che sotto l’egida dell’accoglienza indiscriminata si possa celare un business, un intento economico che non ha niente a che spartire con i principi umanitari. Questa legge ‘di bandiera’ e ideologica è l’appendice di una visione dell’immigrazione surreale e penalizzante, che gli ultimi governi stanno portando avanti nell’ipocrita convincimento che l’accoglienza non debba avere limiti”.