Nino Di Matteo accanto a Salvatore Borsellino: “Il paese ti deve riconoscenza e amore”

-Salvatore Borsellino– Stamattina ho dovuto svegliarmi con il telefono già pieno di messaggi che mi segnalavano l’ennesimo attacco che un pseudo giornalista, un certo Roberto Puglisi, non tralascia occasione di portarmi attraverso le pagine di un pseudo giornale, live sicilia (uso volutamente il minuscolo) al servizio dei veri mafiosi, quelli con il colletto bianco nei cui salotti si brindò il 23 maggio e il 19 luglio del 1992 in sincronia con le bottiglie di champagne che venivano stappate nelle celle dell’Ucciardone.

In tanti incitano a sporgere querela contro di lui e il suo giornale ma non intendo farlo. Se camminando ti capita di mettere un piede su degli escrementi non vai a cercare da quale orifizio anale sono venuti fuori.

Qualche volta mi capita però di chiedermi quale possa essere il motivo di tale accanimento nei miei confronti e chi possa esserci dietro, quale origine abbia tanto livore, anche se la risposta è semplice, basta guardare il nome di chi dirige quel giornale, e ricordare le sue contiguità con i cugini Salvo ai tempi di Vito Ciancimino e di Salvo Lima.

Per fortuna in mezzo a tanti messaggi di solidarietà me ne è arrivato anche uno di Nino Di Matteo, e dice: “Caro Salvatore, l’articolo di live sicilia è l’ennesima tappa di un percorso studiato per screditare e sfiancare chi ancora osa cercare e avere rispetto della verità. Non solo la nobile anima di tuo fratello, ma tutto il paese ti deve riconoscenza e amore. Ti abbraccio. Nino di Matteo”.

Grazie Nino, un messaggio come il tuo, insieme a quelli di tanti altri, bastano a compensarmi di mille amarezze.