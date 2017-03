Non ricordi dove hai parcheggiato? Te lo dice l’iPhone

-Redazione– Con i quotidiani ritmi frenetici e l’assenza spesso cronica di parcheggio, ricordarsi dove sta la macchina a volte non è facile.

O perché magari abbiamo fatto il giro dell’isolato 10 volte e tentato di entrare in posti improbabili oppure perché semplicemente distratti, soprattutto in un centro commerciale.

Per chi è in possesso di un iPhone, aggiornato alla versione iOs 10 del sistema operativo, il problema è risolto. Perché il cellulare è in grado di dire con precisione dove si trova la vostra auto, se è dotata di Bluetooth.

Basta andare sulle Mappe di Apple e vi dirà dove è parcheggiata in quel momento la macchina.