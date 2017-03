Numenera diventa un videogioco

–Maurizio Di Gioia– Torment: Tides of Numenera è figlio dell’unione di due prodotti tra loro molto differenti: da una parte il gioco di ruolo cartaceo Numenera -edito in Italia dalla Wyrd Edizioni- a cui deve l’universo narrativo dell’ambientazione, dall’altra il videogioco Planescope: Torment, base di partenza per lo sviluppo della struttura del titolo.

In un futuro estremamente remoto la società che vive sulla Terra non è particolarmente sviluppata ma riesce a facilitarsi il compito di ogni giorno sfruttando le eredità di passate civiltà ormai scomparse. Questi altro non sono che artefatti monouso, elementi ultra-tecnologici di cui non si conoscono né i meccanismi né i principi scientifici su cui si basano, tanto da sembrare più oggetti dotati di poteri magici che creazioni dell’ingegno umano.

Torment: Tides of Numenera si mostra come un videogioco estremamente articolato nella trama a cui gli sviluppatori hanno dedicato massima cura e attenzione per sfornare un titolo di alto livello. La ramificazione delle scelte, così come il peso di ogni decisione, si fa sentire continuamente al punto da variare l’esperienza ludica in modo rilevante e offrendo un’assoluta rigiocabilità.

Incentrato principalmente sui testi, il titolo della inXile non sviluppa una grafica all’ultimo grido con motori di ultimissima generazione ma punta tutto sulla storia e sulla trama. Per quanto l’aspetto visivo sia piacevole, il vero punto di forza sono le descrizioni complesse e articolate che cercano di catapultare il giocatore nel mondo di Numenera e di offrirgli tutti gli elementi utili per prendere decisioni consapevoli e chiare.

Le scelte che si possono compiere sono selezionabili tramite un ventaglio di offerte: effettuare una certa azione, magari impiegando dei punti legati alle tre abilità -fisico, velocità, intelligenza- per migliorare le probabilità di buona riuscita, oppure dire una certa frase. Tutte però hanno un peso sull’economia complessiva del gioco, tanto da riuscire ad andare a modificare certe situazioni o influenzare le reazioni di coloro con cui ci confronteremo.

Proprio per come è strutturato, in Torment: Tides of Numenera è possibile evitare gli scontri armati puntando maggiormente su carisma e diplomazia. Non è poi così difficile evitare i combattimenti, impostati su un meccanismo semplice e immediato; lo scopo degli sviluppatori è infatti offrire un’avventura complessa e completa che si basi sui fatti e non unicamente sull’uccidere nemici e rivali.

Purtroppo c’è una nota dolente per i fan del Belpaese: l’italiano non è una delle lingue presenti tra quelle selezionabili. Trattandosi però di un titolo a predominanza testuale assoluta, dove le descrizioni non sono solamente un elemento principe ma addirittura essenziale, avere una più che buona padronanza, perché discreta non basta affatto, di uno degli idiomi disponibili è essenziale per gustarsi il titolo e capire quello che si sta facendo. Così non fosse, Torment: Tides of Numenera non è proprio giocabile.

Titolo: Torment: Tides of Numenera

Distributore: Koch Media