Oerlikon ci ricasca: licenziato a Bari un operaio dopo un intervento al cuore

-Redazione– Il caso ricorda molto quello di Torino, dove qualche giorno fa, un lavoratore della Oerlikon-Graziano, rientrato in fabbrica dopo un trapianto di fegato, aveva scoperto di essere stato licenziato perché impossibilitato a svolgere la mansione precedente all’intervento.

A quasi mille chilometri di distanza, la storia torna a ripetersi. L’azienda, che opera anche nel barese, ha licenziato un operaio rientrato al lavoro dopo essersi sottoposto a un intervento cardiaco.

Ed è per questo che i lavoratori della Oerlikon-Graziano di Bari hanno annunciato per lunedì 20 marzo uno sciopero di 4 ore, per esprimere solidarietà nei confronti del collega Massimo Paparella, licenziato – secondo l’azienda – per “sopravvenuta inidoneità fisica”.

Lo sciopero è stato proclamato dalla Fiom di Bari, che sottolinea come, in realtà, Paparella – che ha ricevuto la lettera di licenziamento al rientro al lavoro dopo un intervento cardiaco – sia il lavoratore che aveva denunciato le immotivate e ingiustificate regole delle pause collettive imposte dall’azienda.

Per la Fiom il licenziamento costituisce “l’ennesimo atto unilaterale e di barbarie delle corrette relazioni industriali consumatosi nella Oerlikon-Graziano”. Il sindacato definisce inoltre l’episodio “l’epilogo di un corso di azioni e scelte brutali, improntate a fare azienda sulla pelle dei lavoratori”.

“A carenti piani industriali, deficitari di investimenti e di azioni che a tutt’oggi non vedono il Gruppo capace d’intercettare nuovi clienti e mercati con l’innovazione di processo e di prodotto – prosegue la Fiom in una nota – si risponde con la via bassa del fare azienda che passa sulla carne viva dei lavoratori“.