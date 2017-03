Olanda. Vince Rutte, respinta la marea xenofoba di Wilders

–Redazione– L’Europa tira un sospiro di sollievo: in Olanda, i liberali di Mark Rutte hanno vinto le elezioni, bloccando così la marea degli xenofobi antieuropeisti di Geert Wilders.

“E’ una serata importante per tutta l’Europa: l’Olanda dopo la Brexit e le elezioni americane ha detto no al populismo“, è stato il commento a caldo di Rutte, dopo la vittoria. “Che festa per la democrazia vedere tanti elettori alle urne per esprimere il proprio voto, non accadeva da anni”, ha aggiunto, riferendosi all’affluenza alle urne dell’82%.

Il Vvd ha dunque ottenuto 33 seggi in Parlamento, su 150; ne ha comunque persi quasi 41 rispetto al 2012. Da parte sua, la destra xenofoba ha preso 20 seggi, 15 in più rispetto il passato. I democristiani del Cda e i socialdemocratici Democratici 66 sono ciascuno a 19 seggi. Crollati i laburisti del Pvda con solo 9 seggi, contro i 38 del passato. Balzo in avanti dei Verdi, che quasi quadruplicano i parlamentari.

Per Rutte formare il nuovo governo sarà una sfida non facile. Il sistema olandese prevede infatti un sistema elettorale proporzionale senza soglie di sbarramento. Il premier avrà quindi bisogno di almeno tre alleati per raggiungere la maggioranza.