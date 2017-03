Palermo: è record di pass per disabili intestati a defunti

-Redazione- E’ una delle truffe più odiose, perché specula sulla disgrazia altrui a scapito di chi a quei privilegi avrebbe diritto davvero.

Stavolta è accaduto a Palermo, dove un’indagine dell’ufficio anagrafe ha recentemente svelato che ben 870 permessi auto per disabili appartengono a persone che non sono più in vita da tempo. E solo 50, per contro, le famiglie che dopo la diffida del Comune hanno acconsentito a riconsegnare il permesso.

Si tratta di un permesso molto ambìto, racconta l’edizione palermitana di Repubblica, poiché garantisce l’accesso alla Ztl, consente di parcheggiare sulle strisce gialle e blu e di transitare sulle corsie preferenziali.

Ed è per questo, forse, che anche gli abusi crescono in maniera esponenziale.

Nel 2015 i pass validi erano 16.500, mentre ora sono scesi a 13083 dopo un doveroso repulisti della banca dati.

Molto spesso, spiegano dalla polizia municipale, quando i truffatori vengono fermati senza il disabile a bordo si giustificano spiegando che il legittimo titolare del pass è appena sceso dalla macchina. Ma grande è la sorpresa quando scoprono che gli agenti sanno già della scomparsa del congiunto, magari risalente a diversi mesi prima.

E c’è un dato, infine, che fa forse riflettere più di altri. Da quando, lo scorso ottobre, è entrata in vigore la zona a traffico limitato nel centro cittadino, la richiesta dei permessi è quasi raddoppiata: almeno un migliaio dalla scorsa primavera.