Paolo Brosio: “Se in famiglia non si prega nascono figli sbandati”

-Redazione- “La prima Chiesa non è la parrocchia, ma la famiglia. Se non si prega in famiglia, nascono figli sbandati”.

Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal giornalista Paolo Brosio che, in una lunga intervista, si sofferma sulla sua nota conversione, dispensando perle di saggezza.

“Le donne?” – continua – “Il rapporto con loro è cambiato radicalmente: prima erano per me un oggetto da sfoggiare. Più belle donne avevo, più le portavo in giro per mostrarle”.