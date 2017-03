Per Viterbo, Attilio Manca è morto per droga: la rabbia della madre Angela

–Redazione– Attilio Manca è morto per overdose e Monica Mileti è stata condannata a 5 anni e quattro mesi di carcere, 18mila euro di multa e interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La Procura aveva chiesto 4 anni e mezzo e 35mila euro di multa

Si chiude così, a Viterbo, il caso sulla morte del giovane urologo che, presumibilmente, morì dopo aver visitato il boss Bernardo Provenzano. Un caso anomalo, ricco di zone d’ombra, che ora, con la sentenza, appare tutto all’infuori che chiaro.

E la madre di Attilio, Angela Manca, non nasconde la propria amarezza. “Anche se me lo aspettavo”, ha scritto sulla sua pagina Facebook, “ho una grande amarezza nel cuore, la procura di Viterbo ha sempre sostenuto l’accusa nei confronti di Attilio ed oggi, con questa sentenza, lo ha ucciso per la seconda volta, cercando di togliergli anche la dignità di UOMO e la serietà di professionista serio e stimato.”

“La Procura di Viterbo”, infatti, “ha preferito prendere per buone le dichiarazioni di Ugo Manca e dei barcellonesi a lui vicini, con i quali ci sono state frenetiche telefonate dopo la morte di Attilio, e non ha tenuto in considerazione le dichiarazioni dei suoi amici e colleghi laziali, con alcuni dei quali, come con il prof. Ronzoni o con il dottor De Vecchis, c’era una frequenza ed un’amicizia decennale”.

D’altronde, specifica la donna, “gli accusatori barcellonesi di mio figlio sono gli stessi che, sentiti dalla polizia giorni dopo la sua morte, hanno dichiarato che Attilio non aveva mai fatto uso di droga, per poi cambiare versione e ritrattare non appena si è parlato di delitto di mafia legato al tumore alla prostata di Bernardo Provenzano”.

“In questi anni – ha proseguito– abbiamo assistito ad insabbiamenti e ad esibizioni di prove false che per noi hanno rappresentato dei depistaggi, siamo stati estromessi dal processo, non sono stati tenute in considerazione le dichiarazioni di 4 pentiti che collegano l’uccisione di Attilio al tumore alla prostata di Provenzano. Adesso ripongo fiducia e speranza nel Procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, che ha aperto un fascicolo per omicidio, anche se a carico di ignoti, in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia”.

“Sono fiduciosa”, ha concluso, “perché la verità su Attilio è già alla luce del sole, per comprendere che non è morto per overdose basta solo guardare quelle foto scattate dalla polizia scientifica subito dopo il ritrovamento del suo corpo”