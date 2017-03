Prefantascienza, manga e cult dell’horror sotto la Mole

Al Mufant di Torino due eventi per raccontare passato e presente del fantastico

-Elena Romanello – Il Mufant di Torino in via Reiss Romoli 49 bis continua la sua opera di divulgazione dell’immaginario fantastico tra ieri e oggi, con due eventi che salutano l’arrivo della primavera.

Domenica 26 marzo, dalle 15 e 30 in poi spazio al passato remoto e più vicino, con l’inaugurazione del nuovo allestimento, con vario materiale anche nuovo, della sala sulle origini del fantastico, con una sezione dedicata in particolare ad Emilio Salgari e ai suoi emulatori, che scrissero i primi romanzi di fantascienza italiana. Sotto l’etichetta di Torino e le meraviglie del Duemila, domenica pomeriggio si susseguiranno gli interventi sui racconti fantastici di Emilio Salgari a cura dello studioso Felice Pozzo, che presenterà il suo saggio Alla conquista della luna, sul fumetto anni Trenta Saturno contro la Terra, risposta italiana all’americano Flash Gordon che ispirò il progetto di un film mai realizzato, sul cinema italiano di fantascienza degli anni Dieci e Venti, sul romanzo ottocentesco Nel 2073! dell’astigiano Agostino della Sala Spada.

Sempre il 26, nella sezione horror, si inaugura un’esposizione dedicata a Suspiria, il cult horror di Dario Argento, che quest’anno compie quarant’anni: in mostra, cd musicali, press book, locandine d’epoca e più recente, materiale promozionale, molto proveniente dal Giappone, a cura dell’associazione Terra di Goblin. I visitatori saranno guidati e intrattenuti dai ragazzi e ragazze dell’istituto Bosso Monti che hanno svolto lo stage di alternanza scuola lavoro nel Mufant.

Sabato 1 aprile invece spazio al fantastico più recente, quello impersonato da manga ed anime, fondamentali per le ultime generazioni. Ci sarà l’inaugurazione di una mostra dedicata a Neon Genesis Evangelion, cartone animato che ha reinventato stravolgendolo l’archetipo dei robottoni giganti simbolo dell’animazione giapponese di fantascienza, con opere realizzate da artisti italiani, a cura dell’associazione Distopia Evangelion, che racconterà i successi degli anni Novanta del genere fantastico, Evangelion ma anche Cowboy Bebop e Triggun. Spazio anche per il collezionista e scrittore Fabrizio Modina e alle 18 per la sfilata di mode giapponesi e outfit a cura dell’associazione Harajuku Fashion Walk, che si occupa di coltivare stili di abbigliamento e cultura ad essi collegati.

L’ingresso a tutti i due eventi costa sei euro il biglietto intero, cinque euro ridotto per abbonamento Torino Musei e associazioni connesse con il fantastico.