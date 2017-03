Quel pasticciaccio brutto del Palermo Calcio

-M.Z.- La scadenza per l’acquisto del cento per cento delle azioni del Palermo Calcio è fissata per il 19 aprile, l’ex patron Maurizio Zamparini si è dimesso a fine febbraio e la società ha un nuovo presidente: Paul Baccaglini, ex iena, ex modello di nudo, ex aspirante tronista.

Attualmente occuperebbe il ruolo di membro fondatore e rappresentante di Integritas Capital, società che rileverebbe il club rosanero attraverso una controllata.

E qui cominciano a sorgere i dubbi.

Il presidente di Integritas Capital, Louis Frost ha seccamente dichiarato “Baccaglini non ha nulla a che fare con noi, non è un nostro affiliato”, poco male: di Integritas Capital ne esistono almeno quattro, non c’è che l’imbarazzo della scelta e quella riconducibile all’effervescente Baccaglini ha un capitale sociale di ben 1250 sterline.

Senza conoscere la vergogna, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà, Zamparini se ne è candidamente uscito “Ci sono molti casi di omonimia, non si cercano gli investitori in rete”.

Personaggio frizzante e poliedrico, Paul Baccaglini, tronista nel programma di Maria De Filippi, inviato delle Iene e fondatore di un partito, Lemonparty.

Sta di fatto che la solida Integritas Capital ha smentito di voler acquisire il Palermo, mentre la società di Baccaglini è una boutique investment solution, ovvero una realtà che propone alla propria clientela investimenti con diverse strategie di rischio, il Palermo Calcio dovrebbe rientrare in quest’ottica, pertanto potrebbe non essere ancora assicurata la copertura finanziaria, anche se in tal senso sono state date ampie rassicurazioni “C’è la copertura finanziaria per il progetto sportivo legato a quello tecnico e alla costruzione del centro sportivo e del nuovo stadio.

Zamparini e Baccaglini si sono conosciuti ed evidentemente piaciuti, ai tempi della trattativa per la cessione del Palermo all’americano Cascio.

Dopo lo stop il tatuatissimo Paul avrebbe manifestato interesse all’acquisizione del club rosanero, interesse accolto entusiasticamente da Zamparini, il quale non ci pensa neppure a defilarsi e resterà come consulente “Loro sono nel mondo della finanza non masticano di calcio, hanno chiesto a me di fare da consulente e lo farò molto volentieri. L’obiettivo di questa nuova proprietà è di portare il Palermo in Champions League”.

Quali sono invece gli obiettivi di Maurizio Zamparini?

Il suo gruppo ha interessi in aree quali la proprietà e la gestione di patrimoni immobiliari e nella gestione del Palermo Calcio, però il vulcanico ex presidente non è considerato un interlocutore affidabile dalle banche e ha problemi con l’Agenzia delle Entrate, quindi ha poco spazio di manovra.

Integritas Capital, non quella di Frost per intenderci, è un fondo di investimenti, quanto solido non è dato sapere, che garantirebbe proprio la costruzione del nuovo stadio e del centro sportivo che tanto interessa a Zamparini, certo molto più che il mero progetto sportivo.

A questo punto la domanda è d’obbligo: quale sarà il futuro del Palermo Calcio con la presidenza Baccaglini e l’ingombrante presenza di Zamparini?