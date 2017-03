Quelli che la vergogna non la conoscono

–Gianfri- In occasione della ricorrenza delle vittime delle mafie, ho seguito le tante tragiche storie dei familiari che hanno raccontato le proprie angosce e i propri immensi dolori.

Ho seguito gli interventi che si sono susseguiti e vorrei ringraziare don Luigi Ciotti e tutti quelli che si prestano con entusiasmo ad organizzare queste manifestazioni.

Ho notato pure che i politici di primo piano spiccavano per la loro assenza, pochi, o meglio nessuno. Se escludiamo la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il giorno successivo quella del Presidente del Senato Piero Grasso.

Il Presidente Grasso ha risposto a tutto ciò che riguardava le mafie e le vittime di mafia, però alla domanda su cosa pensasse in merito a quanto accaduto in Senato circa la vicenda Minzolini, Grasso non ha risposto.

Il suo silenzio mi trova solidale con lui: le domande si fanno nelle sedi e nei momenti opportuni, specialmente se si tratta di argomenti di natura politica che nulla c’entrano con la memoria delle vittime di mafia.

Conoscendo la storia del dottor Grasso, prima pm, poi procuratore capo di Palermo, quindi procuratore nazionale antimafia, riesco ad immaginare come si sia potuto sentire lui, persona di grande onestà morale ed intellettuale, trovandosi ad assistere a quella vergognosa scena: senatori della Repubblica che si baciavano ed abbracciavano per festeggiare un reo che l’aveva scampata grazie a loro.

Come se avessero vinto una battaglia, ma contro lo Stato, senza pensare che stavano calpestando una legge di quello stesso Stato che dovrebbero rappresentare e servire.

E’ proprio vero, come si dice, che la vergogna non la conoscono.