Raggi, nuovi guai: possibili firme false per la sua candidatura

–Redazione– Virginia Raggi finisce di nuovo nella bufera. Stavolta, tutto nascerebbe dal sospetto di alcune firme false raccolte durante la sua candidatura a sindaco di Roma.

A denunciare il presunto scandalo, il programma televisivo Le Iene, che ha raccolto la testimonianza del consigliere, in forza alla Lista Marchini, Alessandro Onorato. Questi avrebbe richiesto accesso ora sostiene di scoperto un’incongruenza. Nell’atto principale, ossia il modulo con cui si presentano le firme dei cittadini, è infatti segnata la data del 20 aprile 2016 e sono indicate 1352 firme raccolte attraverso 90 moduli di raccolta firma. Eppure, la giornata ufficiale della raccolta firma per il M5s è stata il 23 aprile, ben tre giorni dopo: “O sono veggenti”, ha commentato Onorato, “o c’è un falso. Come facevano, infatti, i 5 stelle a sapere esattamente il numero delle firme che sarebbero state raccolte solo tre giorni più tardi?”.

La replica della Raggi si è fatta attendere un po’, ma alla fine è arrivata. “Se ho letto della presunta irregolarità delle firme per la mia candidatura?”, ha chiosato, a margine di un’iniziativa, ribattendo alle Iene. “Sì lo abbiamo letto, sono venuti anche in montagna. Abbiamo sempre risposto tramite i delegati di lista, che sono peraltro due avvocati, mi hanno rassicurato. Comunque effettueremo anche ulteriori accertamenti e verifiche ma da quello che mi viene rappresentato dai miei stessi delegati non c’è alcuna irregolarità”.