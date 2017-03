Rapire di Gulen come regalo a Erdogan: l’idea dello staff di Trump

–Redazione– “Rapire”, attraverso una extraordinary rendition, Fethullah Gulen e estradarlo illegamente dagli Usa alla Turchia, come regalo per Erdogan.

Un progetto discusso durante la campagna elettorale americana e reso noto ora da James Woolsey, direttore della Cia ai tempi di Bill Clinton e poi divenuto membro dello staff di Trump.

Secondo quanto da lui rivelato, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale Mike Flynn, mentre era ancora tra i collaboratori di Trump durante la campagna elettorale, incontrò -la scorsa estate- alti dirigenti del governo turco e, con loro, ipotizzò di consegnare al “Sultano” Gülen, l’imam residente in Usa che secondo Ankara avrebbe orchestrato il fallito colpo di stato del luglio scorso.

Si trattava, ha spiegato, «una iniziativa coperta nel cuore della notte per portare via questa persona». Comunque, non sarebbero stati discussi piani specifico. All’incontro, svoltosi in un hotel di Manhattan, parteciparono tra gli altri il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu e Berat Albayrak, genero del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nonché ministro dell’energia.